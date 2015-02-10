Оплата без задержек, всегда на связи при необходимости, однако с ТЗ не совсем идеальна, очень много изменений/дополнений сплывали по ходу разработки. В целом все ок, рекомендую к сотрудничеству, однако стоит сразу все согласовать по пунктам, чтобы потом не было недоразумений.