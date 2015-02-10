Front-end / Web Developer
Профессиональный подход к делу.
Чёткое соблюдение сроков и договорённостей.
Качественная семантическая кроссбраузерная вёрстка по всем требованиям заказчика.
Код «чистый» и понятный для других разработчиков.
К доработкам отношусь хорошо.
Всегда на связи.
Верстка по умолчанию делается под ie10+. По договоренности можно сделать поддержку ie8+.
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Работаю по предоплате 50% или через БС. Оплата WebMoney / Яндекс.Деньги / Qiwi.
Крупные проекты верстаются поэтапно так же с оговоренными заранее сроками и оплатой каждой части.
Портфолио
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- WP Магазин165 просмотров
- Труффальдино155 просмотров
- StarNet Promo Page118 просмотров
- Ресторан кавказской кухни121 просмотр
- Mylla Sportshytter106 просмотров
- Красна Хата (адаптив)100 просмотров
- EnglishDom GiftCard101 просмотр
- Today (лендинг, адаптив)100 просмотров
- Global Leather KFT (верстка сайта 4 страницы)139 просмотров
- EnglishDom Halloween115 просмотров
Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
10 лет назад
Приятно работать с Сергеем. Все делает быстро и профессионально. Всем рекомендую сотрудничество с ним.
Ответный отзыв
Оплата без задержек, всегда на связи при необходимости, однако с ТЗ не совсем идеальна, очень много изменений/дополнений сплывали по ходу разработки. В целом все ок, рекомендую к сотрудничеству, однако стоит сразу все согласовать по пунктам, чтобы потом не было недоразумений.
$20
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за быструю работу =)
Ответный отзыв
Однозначно рекомендую.
$40
10 баллов
10 лет назад
Все отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично.
$20
10 баллов
10 лет назад
Все сделано оперативно в очередной раз , спасибо
Ответный отзыв
Работаем уже не первый раз. Никаких проблем.
$20
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Очень советую Сергея! Сотрудничество устроило меня более чем. Вся работа была выполнена в срок, без кучи лишних вопросов. Работает четко и по делу.
Ответный отзыв
ТЗ понятное, приятный человек в общении. Была задержка с оплатой, но в целом все хорошо.
HTML-верстка
17 отзывов
$20/час
от $20от 1 часа
#266
Веб-программирование
13 отзывов
$20/час
от $20от 1 часа
#298
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$30/час
от $300от 3 часов
#254