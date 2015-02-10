MSerj

Сергей Мыцу MSerj

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Front-end / Web Developer

Профессиональный подход к делу.

Чёткое соблюдение сроков и договорённостей.

Качественная семантическая кроссбраузерная вёрстка по всем требованиям заказчика.

Код «чистый» и понятный для других разработчиков.

К доработкам отношусь хорошо.

Всегда на связи.

Верстка по умолчанию делается под ie10+. По договоренности можно сделать поддержку ie8+. 

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Работаю по предоплате 50% или через БС. Оплата WebMoney / Яндекс.Деньги / Qiwi.

Крупные проекты верстаются поэтапно так же с оговоренными заранее сроками и оплатой каждой части.

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Отзывы заказчиков

stalker77
Геннадий 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$130
10 баллов
10 лет назад
Прикрутить новый дизайн к сайту + небольшие изменения
Приятно работать с Сергеем. Все делает быстро и профессионально. Всем рекомендую сотрудничество с ним.
Оплата без задержек, всегда на связи при необходимости, однако с ТЗ не совсем идеальна, очень много изменений/дополнений сплывали по ходу разработки. В целом все ок, рекомендую к сотрудничеству, однако стоит сразу все согласовать по пунктам, чтобы потом не было недоразумений.
Ответный отзыв
yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Поправить проблему с сайтом под IE
Спасибо за быструю работу =)
Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)
$40
10 баллов
10 лет назад
Внести правки в готовую верстку LP
Все отлично. Рекомендую!
Все отлично.
Ответный отзыв
Seolabs
33 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нужно найти и удалить вирусы на сайте (найти источник распространения)
Все сделано оперативно в очередной раз , спасибо
Работаем уже не первый раз. Никаких проблем.
Ответный отзыв
Vito_Prov
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Внести правки в сайт на системе WordPress
WordPress
Очень советую Сергея! Сотрудничество устроило меня более чем. Вся работа была выполнена в срок, без кучи лишних вопросов. Работает четко и по делу.
ТЗ понятное, приятный человек в общении. Была задержка с оплатой, но в целом все хорошо.
Ответный отзыв
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HTML-верстка
17 отзывов
$20/час
от $20от 1 часа
#266
Веб-программирование
13 отзывов
$20/час
от $20от 1 часа
#298
Системы управления (CMS)
4 отзыва
$30/час
от $300от 3 часов
#254