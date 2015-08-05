Нужно сверстать лендинг на 19 блоков, а также настроить формы отправки заявки, квиз на сайте, поставить карту яндекса и коллтрекинг!
- $150HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется адаптивная верстка лендинга из нашего PSD макета. Дополнительно нужно: 1) Установить метрику (код предоставим) 2) Установить энвибокс ( просто поставить код, который дадим) 3) Настроить формы отправки заявок на определенные ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Приветствую! Требуются доработки сайта согласно нашему ТЗ! Смотреть с вкладки 0.2 ПОДРОБНОЕ_ТЗ Также необходимо будет пообщаться с нами в Скайп перед началом работ https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Xy84IsrXtpjoC9ghvYOv23PovZFApmkRcUNTENywrA/edit#gid=1787679823Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно внести несколько изменений и правок в сайт на Wordpress. Если устроит качество, то готов отдать несколько проектов в работу. Предпочтение отдам тем, кто готов пообщаться голосом через скайп.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сверстать лендинг и залить его на наш хостинг, также нужно настроить формы отправки заявки + разместить метрику и другие коды..HTML-верстка29 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Есть готовый дизайн, нужно сделать верстку с натяжкой адаптивную + перенести функционал с одного сайта на другой.. Все расскажу и покажу в скайпе, сложного ничего нет. Предпочтение отдам тому, кто готов обсуждать задачи в скайпе ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $40
Нужна верстка лендинга (адаптивная) , дизайн можно просмотреть по ссылке : https://monosnap.com/file/W3pXt4vuXnJg6zHwjJwrO4AfblTJFI Оплата по факту!HTML-верстка36 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Требуется перевести 2 небольших текста с английского на русский + описание картинок к ним! Текста в прикреплении.Переводы85 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно заполнить все ( примерно 1700 ) карточки товаров для интернет магазина фотографиями. Фотографии нужно искать самому. Искать их легко, это брендовые вещи адидас, найк, reebok, puma.Наполнение сайтов47 заявокЗакрыт9 лет назад
- $70
Нужно быстро сделать под ключ 2 лендинга на тематики : 1) Сип панели и дома из сип панелей 2) Пенопласт ( продажа и производство) Оба ленда могут быть похожими, главное тематику соблюдать ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужно доработать дизайн строительного портала под наши требования! Дизайн практически готов, но требуются некоторые нюансы!Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно немного переделать и доработать интернет магазин на Битриксе, оплата либо за проект, либо за 1 час работы , но не более 10 долларов за час!Интернет-магазины9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется специалист, который сможет проконсультировать, настроить и добавить сайт во всевозможные новостные агрегаторы с целью поднятия трафика.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Требуется создать блог на вордпресс под ключ на тематику спортивных прогнозов и ставок. Именно под ключ и только вордпресс. Жду Ваших предложений..Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно убрать с сайта 2 категории : "Логистика" и "ВЭД" в разделе ОРГАНИЗАЦИЯМ ... Сайт на друпале! Pktmp точка ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт pktmp.ru Нужно чтобы в разделе НАШИ УСПЕХИ при нажатии на СУД ПОСТАНОВИЛ появлялась картинка таким размером, чтобы нормально и четко отображался лист формата А4 ( если взглянуть сейчас , то ничего не ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно нарисовать простой и удобный для пользователя дизайн сайта юридической тематики( Юридические услуги) ! ТЗ присутствует , попытался там все подробно расписать, единственное прошу не рисовать всякие молоточки и весы и судей... Проявление креатива приветствуется!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $60
Сайт юридической тематики, дизайн (в данный момент рисуется) будет похож на nobele.ru ( структура и сложность ) Все готовые взяться за эту работу отписывайте, рассмотрю все заявки!Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать лендинг с таким функционалом : Имеется 6 товаров, по кнопке "купить" человек может выбрать, либо ему оплатить через робокассу( тут все понятно,нужно будет подключить ее, что вы и ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Нужно сделать для сайта на UMI.CMS 2 пункта . Прикрепил к проекту ТЗ , внимательно ознакомьтесь!Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад