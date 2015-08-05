Есть готовый дизайн, нужно сделать верстку с натяжкой адаптивную + перенести функционал с одного сайта на другой.. Все расскажу и покажу в скайпе, сложного ничего нет. Предпочтение отдам тому, кто готов обсуждать задачи в скайпе ...