Seolabs

Артемий Seolabs

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Продвижение сайтов от 12.000 рублей
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Верстка лендинга на 19 блоков
Отличный заказчик, убеждаюсь в очередной раз!
Работа выполнена в срок и качественно! Также бонусом получил верстку двух дополнительных блоков! Спасибо!
Ответный отзыв
AndreyLuckyanov
Андрей 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$33
10 баллов
6 лет назад
Требуется адаптивная верстка лендинга из PSD макета.
Приятно работать с Артемом! Четкое задание, быстрая оплата, буду продолжать сотрудничество)
Все четко сделал и в срок! За несколько правок даже не взял деньги! Нашли прогера в свою команду) Всем советую!
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dinamo67
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Сделать несколько правок по сайту на Wordpress!
WordPress
Четкая постановка задачи, неконфликтность при решении спорных моментов. Приятно работать! Рекомендую!
Отличный исполнитель! Очень приятно работать. Спасибо, еще обращусь)
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tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Верстка + натяжка на WP + доработка некоторого функционала!
WordPress
Отличный заказчик во всех направлениях, и на связи, и постановка задачи - все четко и ясно, и оплата в срок! Приятно сотрудничать! Планирую продолжить, спасибо за работу!
Отлично сделал верстку и натяжку! Буду теперь обращаться постоянно и надеюсь на долгосрочное сотрудничество... Все сделал за сутки, что очень оперативно :)
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onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта юридической тематики ( Есть ТЗ )
Замечательный, порядочный и приятный в общении заказчик. С такими легко и просто:) Рекомендую всем!
Сделал все отлично и в срок! Рекомендую!
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