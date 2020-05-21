tommy_inf

Артем Игнатов tommy_inf

 
28 летРоссия/Белгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Разработка сайтов, веб-приложений и мобильных приложений

Приветствую на моей персональной странице! Рад что заинтересовал Вас, но при прочтении материала имейте ввиду, что я указал далеко не весь спектр своих возможностей, т.к. любой материал поддается скорейшему изучению или разбору в целях разработки!

Направление работы:

- Front-end и Back-end разработка различной сложности для сайтов и веб-приложений

- Кроссбраузерная адаптивная верстка

- Натяжка верстки на различные CMS

- Работа с различными фреймворками

- Разработка мобильных приложений под iOS и Android

Работаю с такими CMS, как:

- WordPress

- OpenCart

- 1C-Битрикс

Работаю с фреймворками:

- Yii2

- Angular.JS

- React.js

Пишу на языках (в порядке уровня владения):

- PHP

- JS

- Python

- Java

- Objective-C

- Swift

Что могу предложить:

- Качество

- Скорость работы

- Отличную коммуникацию

- Адекватную цену

- Гибкость (если необходимо поработать с другими незнакомыми мне направлениями, например Angular)

- Долгосрочное сотрудничество в качестве поддержки (естественно в порядке планирования и очередности)

- Чистый и понятный код

Что мне нужно от Вас для эффективной работы:

- Четкие требования

- Доступность

- Иметь Telegram, What's App или Skype (лучше Telegram)

- Своевременная выплата

- Умение не отвлекать по мелочам в процессе работы

ВАЖНО!

1. Работа исключительно по предоплате - 50% от суммы заказа

2. Дополнительные нововведения в проект делаются только после выполнения основной задачи, естественно за отдельную сумму

3. Работа демонстрируется на моем хостинге, где Вы можете полностью ее проверить, только после получения всей оплаты за проект я передаю работу Вам или сам устанавливаю ее на Ваш хостинг, систему и т.д.

4. Проверяйте работу сразу, т.к. после завершения работы, мы с Вами не прощаемся, но оперативно помочь Вам не смогу в случае загруженности.

5. И самое главное - понятия "качественно, быстро и дешево" не существует.

PHPJavascriptPythonWordPressOpenCartAndroidiOSПриложение для iOSAngularБитриксJavaYiiReact.jsSwift
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$500
10 баллов
2 года назад
Расширение для chrome, парсер.
Прекрасный исполнитель Работой довольны, все сделано качественно и в срок Правки вносил оперативно, бе каких либо вопросов Определенно рекомендую как грамотного знающего своего дело исполнителя В дальнейшем будем работать еще
Отличный заказчик, задача понятно, на связи, проверки быстрые, оплата сразу по окончанию, без проблем, рекомендую!
Ответный отзыв
illya_s
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$700
10 баллов
2 года назад
NodeJS: Реализовать сервер для чата
Артем выполнил свою работу в срок с полной ответстветнностью и вниманием к деталям. Рекомендую Артема как хорошего исполнителя.
Отличный заказчик. Четкие задачи и корректировка. Выплата в нужном размере и в срок
Ответный отзыв
Audio0101
48 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$39
10 баллов
3 года назад
Нужен аудио плеер на сайт одной кнопкой
Ответственный программист. Дело своё знает. Работа выполнена на отлично!
Отличный заказчик. Вовремя все оплатил, задача поставлена четко, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
vadim3553
Вадим 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
день назад
$400
10 баллов
4 года назад
Приложение для Андроид на основе сайта
Все выполнено замечательно, правда с небольшой задержкой.
Великолепный заказчик. Рекомендую)
Ответный отзыв
Artvisionkz
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$4
10 баллов
4 года назад
Не обновляется товары по API с CRM
Один из лучших исполнителей с которым мне довелось работать. Подход к работе профессиональный. Однозначно рекомендую!!
Супер-заказчик со своевременными выплатами!)
Ответный отзыв
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нет рейтинга
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