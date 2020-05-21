Разработка сайтов, веб-приложений и мобильных приложений

Приветствую на моей персональной странице! Рад что заинтересовал Вас, но при прочтении материала имейте ввиду, что я указал далеко не весь спектр своих возможностей, т.к. любой материал поддается скорейшему изучению или разбору в целях разработки!

Направление работы:

- Front-end и Back-end разработка различной сложности для сайтов и веб-приложений

- Кроссбраузерная адаптивная верстка

- Натяжка верстки на различные CMS

- Работа с различными фреймворками

- Разработка мобильных приложений под iOS и Android

Работаю с такими CMS, как:

- WordPress

- OpenCart

- 1C-Битрикс

Работаю с фреймворками:

- Yii2

- Angular.JS

- React.js

Пишу на языках (в порядке уровня владения):

- PHP

- JS

- Python

- Java

- Objective-C

- Swift

Что могу предложить:

- Качество

- Скорость работы

- Отличную коммуникацию

- Адекватную цену

- Гибкость (если необходимо поработать с другими незнакомыми мне направлениями, например Angular)

- Долгосрочное сотрудничество в качестве поддержки (естественно в порядке планирования и очередности)

- Чистый и понятный код

Что мне нужно от Вас для эффективной работы:

- Четкие требования

- Доступность

- Иметь Telegram, What's App или Skype (лучше Telegram)

- Своевременная выплата

- Умение не отвлекать по мелочам в процессе работы

ВАЖНО!

1. Работа исключительно по предоплате - 50% от суммы заказа

2. Дополнительные нововведения в проект делаются только после выполнения основной задачи, естественно за отдельную сумму

3. Работа демонстрируется на моем хостинге, где Вы можете полностью ее проверить, только после получения всей оплаты за проект я передаю работу Вам или сам устанавливаю ее на Ваш хостинг, систему и т.д.

4. Проверяйте работу сразу, т.к. после завершения работы, мы с Вами не прощаемся, но оперативно помочь Вам не смогу в случае загруженности.

5. И самое главное - понятия "качественно, быстро и дешево" не существует.