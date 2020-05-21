Приветствую на моей персональной странице! Рад что заинтересовал Вас, но при прочтении материала имейте ввиду, что я указал далеко не весь спектр своих возможностей, т.к. любой материал поддается скорейшему изучению или разбору в целях разработки!
Направление работы:
- Front-end и Back-end разработка различной сложности для сайтов и веб-приложений
- Кроссбраузерная адаптивная верстка
- Натяжка верстки на различные CMS
- Работа с различными фреймворками
- Разработка мобильных приложений под iOS и Android
Работаю с такими CMS, как:
- WordPress
- OpenCart
- 1C-Битрикс
Работаю с фреймворками:
- Yii2
- Angular.JS
- React.js
Пишу на языках (в порядке уровня владения):
- PHP
- JS
- Python
- Java
- Objective-C
- Swift
Что могу предложить:
- Качество
- Скорость работы
- Отличную коммуникацию
- Адекватную цену
- Гибкость (если необходимо поработать с другими незнакомыми мне направлениями, например Angular)
- Долгосрочное сотрудничество в качестве поддержки (естественно в порядке планирования и очередности)
- Чистый и понятный код
Что мне нужно от Вас для эффективной работы:
- Четкие требования
- Доступность
- Иметь Telegram, What's App или Skype (лучше Telegram)
- Своевременная выплата
- Умение не отвлекать по мелочам в процессе работы
ВАЖНО!
1. Работа исключительно по предоплате - 50% от суммы заказа
2. Дополнительные нововведения в проект делаются только после выполнения основной задачи, естественно за отдельную сумму
3. Работа демонстрируется на моем хостинге, где Вы можете полностью ее проверить, только после получения всей оплаты за проект я передаю работу Вам или сам устанавливаю ее на Ваш хостинг, систему и т.д.
4. Проверяйте работу сразу, т.к. после завершения работы, мы с Вами не прощаемся, но оперативно помочь Вам не смогу в случае загруженности.
5. И самое главное - понятия "качественно, быстро и дешево" не существует.