Приложение для Андроид на основе сайта

Нужно простое приложение для нумеролога, в основном тексты и описания (они готовы). Понятный интерфейс ( почти как в готовых шаблонах).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужно сделать приложение для Андроид. Есть сайт, на нем есть статьи (заголовок, небольшие характеристики, описание и картинка). Нужно все эти статьи перенести в мобильное приложение.
Грубо говоря, сделать тоже самое, что и на сайте.
Что важно: на сайте ежедневно появляются новые статьи, их нужно как-то вносить в приложение. Если это нельзя сделать автоматически, например через RSS ленту сайта (извините, если что-то сморозил, не разбираюсь), то нужно чтоб я вручную добавлял удобным способом эти новые статьи. Также важно сделать функцию оплаты для пользователей, чтобы они могли убрать рекламу из приложения за 1 доллар в месяц. Также приложение 1 раз в сутки должно делать уведомление из списка опубликованных статей в нем (время уведомления задается пользователем). Также в приложении должен быть поиск обязательно, причем не обычный поиск, а с подсказками. То есть, если я набираю в поиске Веб .... - поиск мне уже подсвечивает вариант "Веблансер". Также кроме описания статьи, должна быть возможность добавить аудио (просто начитка текста описания). На данный момент не все статьи имеют аудио.
Структура приложения более менее мне понятна: будет меню, будет главная страница с популярными статьями, будет поиск и будет структурированный список: по годам, по категориями, по алфавиту.
Самое главное - после завершения работы, нужно будет помочь мне загрузить его в Гугл. Объяснить нужно будет все досконально, а лучше даже через тим вивер, если я сам что-то не смогу сделать.
Заказчик я не вредный, сильно доставать не буду. Предпочтительно работать без предоплаты или по безопасной сделке, так как я совсем в этом вопросе не разбираюсь. Бюджет небольшой. Даже не знаю какой указать. Я видел статью на хабре, что как-то подтягивают сайт в приложение через PWA. В общем, укажите Ваш бюджет.
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