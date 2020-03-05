Показ слайдов на андроид TV (киоск)

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки207 просмотров
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На андроид TV нужно приложение для показа рекламных фото в режиме слайда

Возможность в настройках указать промежуток смены фото, возможность установки автозапуска с включением телевизора, и возможность запаролить, чтобы выйти из приложения

4 года назад
guest_15835673328239
4 года в сервисе
Был
4 года назад