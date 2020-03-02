Создание WEB-приложения

Нужно сделать приложение. Нужен только разработчик, так как описание, макеты экранов и т.д. есть.

- Сервер предоставляем

- Описание все предоставляем

- Дизайн не нужен, все на каком-нибудь бутстрапе будет достаточно.

Скорее всего отдаем приоритет симфони, так как на ней можно сделать это быстро и недорого. Продукт достаточно простой, так что ценник вверх поднимать не будем. Нужен именно отдельный фрилансер разраб.

Принцип работы: говоришь, что можешь сделать – делаешь на своем серваке (чтобы не волновался за то, что украдем все) – показываешь всю работу, даешь там авторизоваться или что-то вроде, чтобы мы могли проверить, что все работает – как проверяем, что все работает – перекидываем тебе всю сумму – ты скидываешь нам все и устанавливаешь на наш сервер.

вот мокап приложения:https://whimsical.com/D4rekVbLDJev6btZoYy1SJ

Пароль: triada

По сути приложение будет построено по принципу яндекс.такси, вот необходимые моменты:

- Авторизация только пользователям, которых самостоятельно мы зарегистрировали

- Роли: водитель, диспетчер

- Сущности: пользователь (для него роли), девушка, заказ

- Нужно, чтобы при изменении информации в заказе или при появлении нового заказа приходило пуш уведомление.

- Нужно, чтобы в каждом заказе была возможна переписка между водителем и диспетчером (см. мокап, там все видно)

- Нужно после окончания смены (выставлять время сами будем) на определенную почту приходила информация для отчета с расчетом сумм для каждого участника (диспетчера, водителя, девушка). Схему отчета можно присылать в эксель, или любым другим документом, удобным для чтения. Хоть в теле письма. главное расчеты. в отсчетах нужно отнимать "Дополнительные затраты"

Интересует – срок.