Разработчик IOS на доработку приложения - срочно!

Добрый день! Требуется разработка телеграм бота. Сфера: «разнорабочие». Будет иметься несколько пабликов (отдельно на каждый город). И будет один бот, через который будет производиться публикация вакансий. Описание задачи в аттаче. Нужны компетентные специалисты, рассмотрим всех, кроме спам заявок.