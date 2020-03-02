Мобильное приложение для проката электросамокатов

Нужно приложение для сдачи в аренду электросамокатов.

Для iOS и Android.

Основной функционал должен быть примерно таким:

- окно регистрации с понятным пошаговым руководством. Возможность прикрепить фото документов.

- интеграция с google maps

- сканер qr кодов

- система блокировки, которая должна взаимодействовать со сторонним электронным замом.

- функция онлайн оплаты (через агрегатор или шлюз)

- статистика поездок

- функция бронирования

- интеграция с соц. сетями

- всплывающие уведомления

Функционал можно будет склонировать с подобных приложений. Дизайн должен быть уникальным.

В приоритете сотрудничество с исполнителями, которые занимались разработкой подобных приложений или же имеют хорошее представление о том, что надо делать