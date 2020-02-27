Приложение для Android

К устройству есть рут-доступ.

ОС: Android 6.0 Marshmallow

Логика приложения:

Работа с СМС.

1) Если на телефон пришла СМС, то нужно прочитать эту СМС приложением;

2) Закодировать текст смс и номер отправителя;

3) Сделать post/get запрос на указанный адрес и передать в нем:

-номер отправителя

-текст смс

(все в закодированном виде)

Работа со звонками.

1) Если на телефон поступает входящий звонок, ждать 20 секунд, потом обрывать звонок.

2) Сделать post/get запрос на указанный адрес, куда передать только номер вызывающего абонента.

Предусмотреть конфиг-файл, в котором будет указан адрес для запросов.

Либо можно задать адрес для запросов прямо в приложени.

Крайне желательно, чтобы приложение не мешало устройству уйти в "сон", чтобы не садить аккумулятор слишком быстро. Входящие СМС и звонки будут "будить" девайс.

Бюджет прошу указывать свой.