Доработка функционала моб приложений IOS & Android

Есть готовое приложение iOS по типу учебных тестов. Нужно сделать переход между вопросами теста в форме анимации flash-карточек, вроде такой, как это реализовано здесь в предпоследнем примере: https://habr.com/ru/company/livetyping/blog/319592/ Подробнее напишу кандидату. Очень хорошо, если у вас есть ...