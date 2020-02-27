Задача: необходима консультация по разработке корпоративного мобильного приложения для нашей компании (как это обычно происходит, какие технологии лучше подойдут под нашу задачу, какие есть этапы и в целом мнение профессионала)
Доработка функционала моб приложений IOS & Android
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ознакомитесь с тз, укажите срок и цены. Приложения идентичны, работать будем без предоплаты, кто по таким условиям не хочет работать, не отставляйте заявки, чтоб не терять время.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения1 исполнительЗавершен4 года назад
- $5000
Мобильное приложение для ios и android по доставке еды. + администраторская панель, куда будут приходить заказы и отмечаться курьеры, которые взяли данный заказ, оплата в придожении картой, и уведомление о том что курьер подъехал по ...Мобильные приложения15 заявокЗакрыт4 года назад
Есть готовое приложение iOS по типу учебных тестов. Нужно сделать переход между вопросами теста в форме анимации flash-карточек, вроде такой, как это реализовано здесь в предпоследнем примере: https://habr.com/ru/company/livetyping/blog/319592/ Подробнее напишу кандидату. Очень хорошо, если у вас есть ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
Интересует разработка мессенджера под Андроид, дизайн и верстка готовы. Требуется сугубо функционал общения клиент-клиент, плюс обмен фото и видео. Авторизация классическая через телефон.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
- $1000
ЗадачаПростое приложение для отслеживания температуры и влажности в рабочих зонах сотрудников с помощью Bluetooth-маячков. Очень подробное и понятное ТЗ с макетами во вложенных файлах. Есть SDK, выделенный сервер, компетентный админ Linux и SQL. Образцы маячков пришлем. В дальнейшем намерены ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть готовое техническое задание на [b]доработку [/b]мобильного приложения на Vue.js и компилляции его под Андроид и iOS. Доработка фактически заключается в допиливании программы лояльности в условном интернет-магазине. Десктопная версия уже есть, можно будет примерно глянуть, чего хотим, плюс ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать с нуля клон игры с небольшими изменениями. Вот само приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.popcore.wreckingball Жду от вас бюджет и сроки.Мобильные приложения1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужна мобильное приложение для автоматизации вывода своего баланса водителями Яндекс Такси на банк. КартуМобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Android + iOS. Разработка и публикация. Оплата по факту.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день. Есть приложение "Мой Рольф", нужно сделать аналогичный (тоже для автосалона). Соответственно 2 задачи: 1. Сделать прототип (без backend-а, на ограниченном количестве mock-данных) - для того, чтобы помочь автосалону принять решение о необходимости приложения 2. Сделать полнофункциональное приложение ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад