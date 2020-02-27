Разработка мобильного приложения

$5000
Мобильные приложенияЗакрыт15 заявок761 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мобильное приложение для ios и android по доставке еды. + администраторская панель, куда будут приходить заказы и отмечаться курьеры, которые взяли данный заказ, оплата в придожении картой, и уведомление о том что курьер подъехал по адресу.

4 года назад
guest_15827876181572
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Добавить анимацию в приложение iOS

    Есть готовое приложение iOS по типу учебных тестов. Нужно сделать переход между вопросами теста в форме анимации flash-карточек, вроде такой, как это реализовано здесь в предпоследнем примере: https://habr.com/ru/company/livetyping/blog/319592/ Подробнее напишу кандидату. Очень хорошо, если у вас есть ...

    iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать приложение

    Интересует разработка мессенджера под Андроид, дизайн и верстка готовы. Требуется сугубо функционал общения клиент-клиент, плюс обмен фото и видео. Авторизация классическая через телефон.

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • IOS/Android приложение для работы с BLE-маячками (iBeacon/Eddystone)

    $1000

    ЗадачаПростое приложение для отслеживания температуры и влажности в рабочих зонах сотрудников с помощью Bluetooth-маячков.  Очень подробное и понятное ТЗ с макетами во вложенных файлах.  Есть SDK, выделенный сервер, компетентный админ Linux и SQL.  Образцы маячков пришлем.  В дальнейшем намерены ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка мобильного приложения на Vue.js

    Есть готовое техническое задание на [b]доработку [/b]мобильного приложения на Vue.js и компилляции его под Андроид и iOS.  Доработка фактически заключается в допиливании программы лояльности в условном интернет-магазине. Десктопная версия уже есть, можно будет примерно глянуть, чего хотим, плюс ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение для автосалона

    Добрый день. Есть приложение "Мой Рольф", нужно сделать аналогичный (тоже для автосалона). Соответственно 2 задачи: 1. Сделать прототип (без backend-а, на ограниченном количестве mock-данных) - для того, чтобы помочь автосалону принять решение о необходимости приложения 2. Сделать полнофункциональное приложение ...

    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка приложения с текстовым квестом

    Необходимо разработать приложение согласно прикрепленному техническому заданию. Пожалуйста, предлагайте сроки и цену [b]Техническое задание на разработку мобильного приложения "Название игры"[/b]   Задачи приложения Задача приложения - обеспечить возможность ознакомления с основными принципами поведения граждан в процессе взаимодействия с представителями внутренних дел ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать мобильное приложение по аналогу для MVP

    Необходимо создать аналогичное приложение для Android/IOS[url=https://par.app/]parksharing[/url]АПП  Поставить в сторы, сделать серверную часть для взаимодействия с контроллером, передать исходники. Наше приложение будет с небольшими изменениями и возможностью взаимодействия пользователя через QR код, отображено на нашем сайте[url=https://scanpark.ru/]scanpark.[/url]ру Подробную логику взаимодействия ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    4 года назад