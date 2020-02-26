IOS/Android приложение для работы с BLE-маячками (iBeacon/Eddystone)

Есть готовое техническое задание на [b]доработку [/b]мобильного приложения на Vue.js и компилляции его под Андроид и iOS. Доработка фактически заключается в допиливании программы лояльности в условном интернет-магазине. Десктопная версия уже есть, можно будет примерно глянуть, чего хотим, плюс ...