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IOS/Android приложение для работы с BLE-маячками (iBeacon/Eddystone)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЗадачаПростое приложение для отслеживания температуры и влажности в рабочих зонах сотрудников с помощью Bluetooth-маячков.
Очень подробное и понятное ТЗ с макетами во вложенных файлах.
Есть SDK, выделенный сервер, компетентный админ Linux и SQL.
Образцы маячков пришлем.
В дальнейшем намерены платить за доработки и саппорт.Обязательные требованияОбязательно:
- Опыт создания мобильных приложений, портфолио
- Подписание NDA
- Голосовое общение
Приветствуется:
- Опыт работы с BLE-маячками
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