Написание мобильного приложения

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок276 просмотров
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Разработка мобильного приложения по контролю за сроками годности. Помимо создания самого приложения, нужна пояснительная записка ( как и что делалось в word со скриншотами). Это нужно для дипломной работы в практической части. Также листинг программы. Техническое задание прикрепляю в формате jpg.

4 года назад
guest_15825629617566
4 года в сервисе
Был
4 года назад