Написание мобильного приложения

Разработка мобильного приложения по контролю за сроками годности. Помимо создания самого приложения, нужна пояснительная записка ( как и что делалось в word со скриншотами). Это нужно для дипломной работы в практической части. Также листинг программы. Техническое задание прикрепляю в формате jpg.