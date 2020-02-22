Разработать бекенд мобильного приложения программы лояльности

На проект разработки мобильного приложения программы лояльности нужен senior backend developer. В идеале Bitrix-CMS разработчик, но можно использовать Другую технологию, если мы со своей стороны напишем API от бекенда битрикса. На задачу необходимо примерно месяц-полтора фул тайм.

По запросу скину техническое задание. Студиям прошу не откликаться.

Тезисно о МП:

Программа лояльности

Две-три интеграции

Клиент – гибрид

Бонусная механика

Товарно-обменная история

Админ.панель с управлением основным контентом, пользователями, статистикой

Большая просьба приложить в запросе два-три лучших примера ваших работ по мобильным приложениям, где вы выступали в качестве бекенд разработчика. Также скриншот лучшей админ.панели которую делали. Спасибо!