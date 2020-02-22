Есть проект React Native под Expo. Некоторые TouchableOpacity, ScrollView и в целом Touch events работают на iOs, но НЕ работают на Android. Задача починить ивенты на Android, не сломать работающий iOs. Список неработающих: [list][*]HomeScreen -> Drawer sliding up [*]HomeScreen ...
Разработать бекенд мобильного приложения программы лояльности
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На проект разработки мобильного приложения программы лояльности нужен senior backend developer. В идеале Bitrix-CMS разработчик, но можно использовать Другую технологию, если мы со своей стороны напишем API от бекенда битрикса. На задачу необходимо примерно месяц-полтора фул тайм.
По запросу скину техническое задание. Студиям прошу не откликаться.
Тезисно о МП:
Программа лояльности
Две-три интеграции
Клиент – гибрид
Бонусная механика
Товарно-обменная история
Админ.панель с управлением основным контентом, пользователями, статистикой
Большая просьба приложить в запросе два-три лучших примера ваших работ по мобильным приложениям, где вы выступали в качестве бекенд разработчика. Также скриншот лучшей админ.панели которую делали. Спасибо!
- Похожие заказы
- $80Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно создать просто приложение для андроида и айфона Принцип простой. Приложение должен отображать ежедневную информацию, которую я будут добавлять в ручном режиме. Для примера прил. которое показывает бесплатные прoгнозы на спорт. Такой же принцип у меня. ...Закрыт4 года назад
Интересует телеграм бот который будет вызывать такси с виртуальных номеров ( curl) (get) запросамиМобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать приложение для игроков квест игр. Встроить в обычный калькулятор возможность открывать скрытый раздел который позволяет делать фотографии и загружать их сразу на сервер без сохранения на телефоне. Так же необходимо сохранять месторасположение снимка. ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Создать ТГ бота, сделать чек лист по управлению им (рассказать и показать мне как я смогу добавлять туда публикации)Закрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужно профиксить ряд однотипных ошибок в iOS приложении, всего около 200. В основном связаны с устаревшими функциями swift. Приложение написано давно, в более ранних версиях swift, затем конвертировано в новую версию с помощью Xcode. Приложение собирается и работает, ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Бэк + фронт. Только с опытом подобных проектов. Оплата поэтапная по факту.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать приложение-будильник, со стандартным функционалом + пара дополнительных функций (забирать время и мелодии с сервера) и собственного UI-дизайна. Предложите ориентировочную цену и сроки, а там уже обговорим точнее. Важно, чтобы мелодия будильника работала как и ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Уважаемые фрилансеры, хочу сразу обрисовать картину. Нужен бот в Телеграм. Тонкостей работы с Телеграм, его возможностей и ограничений я не знаю (с программированием знаком поверхностно), поэтому, каждый из перечисленных пунктов — это первоначальные пожелания, но ...Закрыт4 года назад
Нужно разработать приложение для Windows.В приложении 1 окно - веб страница, ссылка на которую прописывается в коде приложения. Так же в приложении должен быть локальный сервер для работы с html, js, ajax, php. Данный код так ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад