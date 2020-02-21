Распознавание лиц MVP iOS

Нужно написать приложение-будильник, со стандартным функционалом + пара дополнительных функций (забирать время и мелодии с сервера) и собственного UI-дизайна. Предложите ориентировочную цену и сроки, а там уже обговорим точнее. Важно, чтобы мелодия будильника работала как и ...