Распознавание лиц MVP iOS

Требуется реализовать веб ( [b]Vue.JS[/b] ) и мобильное приложение ( в идеале на [b]Flutter[/b] ). [u]Приложение состоит из[/u]: [list][*]система регистрация и авторизация на основе google firebase[*]система покупок на площадках тип Ebay / Amazon[*]профиль и статистика покупок [*]система редактирования ...
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