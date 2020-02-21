Нужно разработать приложение для Windows.В приложении 1 окно - веб страница, ссылка на которую прописывается в коде приложения.

Так же в приложении должен быть локальный сервер для работы с html, js, ajax, php. Данный код так же прописывается в коде приложения.

При запуске приложения должна отображаться веб страница и запускать локальный сервер, на выполнение необходимого кода.