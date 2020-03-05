Разработки приложения, ТЗ скинула

Мобильные приложенияЗавершен3 заявки294 просмотра
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Разработки приложения по ТЗ, простое :)

4 года назад
Lorix007
27 летИталия
6 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
DevCraft
Назар 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$250
20 дней
Быстро, качественно. Рекомендую.
Приятно было иметь дело! Понятное задание, хорошая коммуникация, оплата быстрая! Продолжаем сотрудничать :)
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