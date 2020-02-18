Разработка читалки на iOS и Андроид

$500
Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки224 просмотра
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Доброй ночи нужна разработка приложения читалка книг на платформы iOS и Андроид , лучше

использовать React Native но можете предложить другой вариант , дизайн

полностью отрисован , бюджет и сроки обсуждаются

iOS
4 года назад
Severinea
Евгения 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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