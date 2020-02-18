Разработка читалки на iOS и Андроид

Предмет открытого запроса предложений: разработка мобильного приложения Secret Cloud на платформе iOS, Android Рабочая среда Сервер API: микросервисная архитектура, общение ведётся по REST API, WebSocket Мобильное приложение: iOS, Android Язык программирования Приложение iOS/Android: Flutter, Dart 1. Введение 1.1. Наименование программы Наименование – "Secret ...
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Доброй ночи нужна разработка приложения читалка книг на платформы iOS и Андроид , лучше
использовать React Native но можете предложить другой вариант , дизайн
полностью отрисован , бюджет и сроки обсуждаются
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