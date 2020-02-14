Перенести админку на React

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Есть готовый новый дизайн админки (по управлению сайтом) на Bootstrap 4.Нужно: 

  • Тщательно запланировать структуру фронтенда админки согласно стандартов (структуру файлов, обмен данными... для поддержания, и регулярного обновления)
  • Предусмотреть возможность конвертации в приложение (Android, iOS, Windows)
  • Перенести шаблон на React (использовать хуки)
  • Подключить js интерактивные плагины:  отправки формы, добавлением/удалением полей, закачка фото/файлов, управление деревом и т.д.
  • Выводить сообщения потери связи с сервером  и успешного/неуспешного сабмита и т.д.
  • Подключить скрипт отправки сообщения при ошибке на стороне клиента.
  • Если потребуется минимально ответить на вопросы по изменению дизайна в React (немного знакомы с React - сами мы разработчики, но только по бекенду)
React
4 года назад
rrdilenko
Роман 
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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