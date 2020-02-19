Исправить ошибку в iOS приложении

Мобильные приложенияЗавершен1 заявка240 просмотров
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Здравствуйте.

После обновления версий зависимостей с CocoaPods на новую версию Appodeal стала возникать ошибка при запуске симулятора.

Thread 1: signal SIGABRT

Нужно найти причину ошибки/ошибок и исправить.

iOS
4 года назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vlad5ss
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 отзывов(-1)
4 года назад
$10
3 дня
Владислав нашел причину ошибки и исправил. Спасибо
Хороший заказчика всегда помогал и был на связи. Все объяснил!! Всем советую!!
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