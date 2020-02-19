Исправить ошибку в iOS приложении

В ссылке ТЗ + Дизайн ТЗ рекомендуется к прочтению вместе с просмотром дизайна!) [url=https://docs.google.com/document/d/1Y43_KvzXJwOpqEE5Dn_p-BuZgkpovKFRHnX3ppjZIG4/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1Y43_KvzXJwOpqEE5Dn_p-BuZgkpovKFRHnX3ppjZIG4/edit?usp=sharing[/url]
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Здравствуйте.
После обновления версий зависимостей с CocoaPods на новую версию Appodeal стала возникать ошибка при запуске симулятора.
Thread 1: signal SIGABRT
Нужно найти причину ошибки/ошибок и исправить.
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В ссылке ТЗ + Дизайн ТЗ рекомендуется к прочтению вместе с просмотром дизайна!) [url=https://docs.google.com/document/d/1Y43_KvzXJwOpqEE5Dn_p-BuZgkpovKFRHnX3ppjZIG4/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1Y43_KvzXJwOpqEE5Dn_p-BuZgkpovKFRHnX3ppjZIG4/edit?usp=sharing[/url]Закрыт4 года назад
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