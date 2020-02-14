Автоматические лайки в Баду и Тиндере

Нужен или скрипт или приложение, которое будет ставить лайки всем подряд в двух сервисах Badoo и Тиндер. Желательно, чтобы работало или в фоне, или не мешало основной работе за компьютером.

Указывайте цену, за которую возьметесь за эту задачу.