Flutter приложение для CRM

Нужно под Android сделать библиотеку по захвату фотографий с Android-устройства с использованием проекта posenet https://github.com/tensorflow/examples/tree/master/lite/examples/posenet/android Т.е. это готовая нейросеть, которая по видео-потоку выдает координаты основных точек на теле человека.Задача:нужно с android-девайса получать три фотографии (face, front, side). ...