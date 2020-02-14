Есть готовый новый дизайн админки (по управлению сайтом) на Bootstrap 4.Нужно: [list][*]Тщательно запланировать структуру фронтенда админки согласно стандартов (структуру файлов, обмен данными... для поддержания, и регулярного обновления)[*]Предусмотреть возможность конвертации в приложение (Android, iOS, Windows)[*]Перенести шаблон на ...
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мессенджер построенный на геопозиции собеседников по типу Badoo или Tinder, но без ЛС, а с открытыми каналами(чатами)
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