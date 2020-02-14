Flutter приложение для CRM

Есть CRM на yii2 (rest api документирован на swagger) под него нужно кроссплатформенное приложение на Flutter.

ФУНКЦИИ:

- Регистрация

- Авторизация по номеру телефона

- Редактирование профиля

- Отправка и получение показаний

- Создание и смена статуса тикета

- История платежей и линейный график

- Геолокация (отображение объектов поблизости на карте и AR расстояние до объекта)

- Работа с камерой: обрезка фото и отправка на бэкенд

- Чат с диспетчером и групповой между пользователями.

- Опросы

- Пуш-уведомления

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Исходная задача сводится к тому, чтобы сделать приложение,

в котором пользователь может создать тикеты для диспетчера, участвовать в опросах,

заполнять данные по счетчикам, загружать свои архивные показания, сканировать камерой и сохранять квитанции (без распознавания),

смотреть объекты на карте (поблизости) и общаться в групповом чате.

Ориентировочно на 12-15 экранах.

* Чат бэкенда на сокетах, в качестве COMET сервера socket.io, можем прикрутить любой другой

** Исполнителю будет предоставлено детальное ТЗ с описанием каждой кнопки, мокапы, UI-кит, примеры на ютуб/гитлаб.

*** В дальнейшем наращивание функционала с доплатой за каждую итерацию.

Любой формат оплаты.