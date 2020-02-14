Flutter приложение для CRM

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок233 просмотра
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Есть CRM на yii2 (rest api документирован на swagger) под него нужно кроссплатформенное приложение на Flutter. 

ФУНКЦИИ:  

- Регистрация 

- Авторизация по номеру телефона  

- Редактирование профиля  

- Отправка и получение показаний  

- Создание и смена статуса тикета 

- История платежей и линейный график 

- Геолокация (отображение объектов поблизости на карте и AR расстояние до объекта) 

- Работа с камерой: обрезка фото и отправка на бэкенд  

- Чат с диспетчером и групповой между пользователями.  

- Опросы 

- Пуш-уведомления 

ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Исходная задача сводится к тому, чтобы сделать приложение,  

в котором пользователь может создать тикеты для диспетчера, участвовать в опросах,  

заполнять данные по счетчикам, загружать свои архивные показания, сканировать камерой и сохранять квитанции (без распознавания),  

смотреть объекты на карте (поблизости) и общаться в групповом чате. 

Ориентировочно на 12-15 экранах. 

* Чат бэкенда на сокетах, в качестве COMET сервера socket.io, можем прикрутить любой другой 

** Исполнителю будет предоставлено детальное ТЗ с описанием каждой кнопки, мокапы, UI-кит, примеры на ютуб/гитлаб.  

*** В дальнейшем наращивание функционала с доплатой за каждую итерацию. 

Любой формат оплаты. 

Flutter
4 года назад
simoon
44 годаКазахстан
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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