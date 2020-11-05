Требуется разработка фронтенда CRM на React с использованием Next.js. Необходимо реализовать логику компонентов, интеграцию с GraphQL и Apollo, а также адаптивный дизайн с использованием стандартных компонентов (Ant Design или Material). Важно, чтобы проект имел высокую скорость загрузки (PageSpeed выше 90) и был разбит на блоки для удобства оплаты. Пиксель перфект не критичен, главное — сохраниить адаптивность.