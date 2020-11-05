simoon

Скворцов simoon

 
45 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Правки в UX/UI. Figma

    Требуется внести правки в прототип CRM в Figma, улучшить User Flow и выполнить редизайн. Необходимо отрисовать адаптив. Оплата по Time to Material. Опыт в создании UX/UI для финансовых приложений и дашбордов будет плюсом.

    Figma
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка на React

    Требуется верстка на React с использованием собственного UI kit. Необходимо применять SCSS как препроцессор для стилей и следовать методологии БЭМ. Ожидается чистая и аккуратная верстка. Возможно использование tailwind и webpack.

    SCSS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Фронтенд Dashboard на ReactJS (NextJS)

    Требуется разработать фронтенд дашборд (личный кабинет) с использованием ReactJS и NextJS. Верстка по макету из Figma с применением CSS Modules. Написать логику для компонентов, подключить API через GraphQL (желательно Apollo). Стек включает TypeScript, стандартные компоненты (Ant Design или Material) и управление состоянием (MobX или Redux). Всего 20-30 роутов, сборка с использованием Webpack.

    CSSFigmaNext.jsTypeScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка фронтенда на React | Next.js

    $1000

    Требуется разработка фронтенда CRM на React с использованием Next.js. Необходимо реализовать логику компонентов, интеграцию с GraphQL и Apollo, а также адаптивный дизайн с использованием стандартных компонентов (Ant Design или Material). Важно, чтобы проект имел высокую скорость загрузки (PageSpeed выше 90) и был разбит на блоки для удобства оплаты. Пиксель перфект не критичен, главное — сохраниить адаптивность.

    FigmaNext.js
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивная вёрстка и программирование фронтенда на ReactJS

    $1000

    Необходимо собрать адаптивный фронтенд дашборда на ReactJS, используя макет из Figma. Требуется реализация логики компонентов, интеграция с GraphQL через Apollo, а также использование стандартных компонентов от Ant Design или Material. Важно соблюдение адаптивности, высокая оценка PageSpeed и W3C валидация. Проект разбивается на блоки с оплатой по TM.

    CSSFigma
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вёрстка фронтенда на ReactJS

    Задача собрать фронтенд CRM, макет в Figma. Если хватит компетенций -- написать сразу логику к компонентам, прикрутить эндпоинты (используем GraphQL, клиент Apollo). Обязательно понимание, как на React собирается страница, то есть ...

    Figma
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Реализовать веб сервер на базе NestJS

    $90

    В кратце о задаче требуется реализовать веб сервер на базе nestjs адаптер fastify. В рамках веб сервера нужно будет реализовать несколько обработчиков POST запросов. В проекте используется движок hasura. Данный движок генерирует события на изменения ...

    FirebaseNestJS
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Реализация NestJS REST апи для отправки push уведомлений в Firebase

    $70

    Требуется реализация NestJS REST апи для отправки push уведомлений в Firebase. Порядка 5 триггеров (Новость, Новое сообщение, Изменение статуса заявки .etc)У нас на TypeScript, лучше в едином стиле на NestJS, но можно этот сервис написать ...

    FirebaseNestJSTypeScript
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Шаблон для автоматической email-рассылки

    $50

    Необходимо сверстать лёгкий, адаптивный шаблон для автоматической email-рассылки. Минимум графики. Разметка писем в https://handlebarsjs.com/ Будут меняться только блоки. 10 тригеров, примеры: - Успешная/Не успешная верификация пользователя - Добавление нового опроса - Работы по заявке завершены, нажмите для оценки - Уведомление пользователю ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка прототипа в Figma

    Требуется адаптивная верстка прототипа в Figma (CRM система). Качество верстки должно быть высокое (будем портировать на next.js). Все мгновенные состояния отдельными блоками, (например открытое меню) В PageSpeed общий ...

    BootstrapCSSFigmaGitNext.js
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Собрать фронтенд на React

    $1000

    Для CRM написать логику, прикрутить эндпоинты (GraphQL, клиент Apollo). Бекенд готов. Используем стандартные компоненты и апи, например от Ant Design, или Material, кастома не много. По стейту MobX для доп задач, ...

    Next.jsNode.js
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Внести правки в UX/UI

    $50

    Доработать UX в crm и внести незначительные правки в веб и мобильном, объём несколько экранов на базовых компонентах. Прототип в Figma.

    Figma
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Собрать фронтенд на React

    $1000

    Задача собрать фронтенд CRM, макет в Figma: Написать логику, прикрутить эндпоинты (используем GraphQL, клиент Apollo).Используем стандартные компоненты и апи, например от Ant Design, или Material, кастома не много.По стейту MobX для доп задач, понятно что будут ...

    Figma
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вёрстка фронтенда на React/Vue

    $500

    Задача собрать фронтенд CRM, макеты в Figma.  Можно использовать стандартные компоненты, например UI kit от Ant Design, Element, или Vuetify. Прикрутить эндпоинты, используем Apollo client (GraphQL)Пиксель перфект не важен, главное, чтобы адаптив не ломался.  В ...

    FigmaVue.js
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Собрать фронтенд CRM, дизайн в Figma.

    Задача собрать фронтенд CRM, дизайн в Figma.  Можно использовать стандартные компоненты, например UI kit от Ant Design, Element, или Vuetify  Ваша вёрстка должна быть валидной. Вёрстка должна корректно отображаться (соответствовать первоначальному макету дизайна) ...

    Figma
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • UX/UI дизайн iOS/Android приложений

    Кроссплатформенное приложение для CRM. К нему требуется актуальный, не перегруженный, грамотный интерфейс. Заезженные UI-киты из паблика не интересны.В функционале: тикеты, групповой чат, линейный график/круговая диаграмма, лента событий и т.п. Ориентировочно 15-20 экранов.Примерные мокапы во вложении.

    AndroidiOS
    Дизайн мобильных приложений38 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
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