Требуется внести правки в прототип CRM в Figma, улучшить User Flow и выполнить редизайн. Необходимо отрисовать адаптив. Оплата по Time to Material. Опыт в создании UX/UI для финансовых приложений и дашбордов будет плюсом.
- Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется верстка на React с использованием собственного UI kit. Необходимо применять SCSS как препроцессор для стилей и следовать методологии БЭМ. Ожидается чистая и аккуратная верстка. Возможно использование tailwind и webpack.HTML-верстка10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать фронтенд дашборд (личный кабинет) с использованием ReactJS и NextJS. Верстка по макету из Figma с применением CSS Modules. Написать логику для компонентов, подключить API через GraphQL (желательно Apollo). Стек включает TypeScript, стандартные компоненты (Ant Design или Material) и управление состоянием (MobX или Redux). Всего 20-30 роутов, сборка с использованием Webpack.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Требуется разработка фронтенда CRM на React с использованием Next.js. Необходимо реализовать логику компонентов, интеграцию с GraphQL и Apollo, а также адаптивный дизайн с использованием стандартных компонентов (Ant Design или Material). Важно, чтобы проект имел высокую скорость загрузки (PageSpeed выше 90) и был разбит на блоки для удобства оплаты. Пиксель перфект не критичен, главное — сохраниить адаптивность.Веб-программирование8 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Необходимо собрать адаптивный фронтенд дашборда на ReactJS, используя макет из Figma. Требуется реализация логики компонентов, интеграция с GraphQL через Apollo, а также использование стандартных компонентов от Ant Design или Material. Важно соблюдение адаптивности, высокая оценка PageSpeed и W3C валидация. Проект разбивается на блоки с оплатой по TM.HTML-верстка7 заявокЗакрыт4 года назад
Задача собрать фронтенд CRM, макет в Figma. Если хватит компетенций -- написать сразу логику к компонентам, прикрутить эндпоинты (используем GraphQL, клиент Apollo). Обязательно понимание, как на React собирается страница, то есть ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт4 года назад
- $90
В кратце о задаче требуется реализовать веб сервер на базе nestjs адаптер fastify. В рамках веб сервера нужно будет реализовать несколько обработчиков POST запросов. В проекте используется движок hasura. Данный движок генерирует события на изменения ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $70
Требуется реализация NestJS REST апи для отправки push уведомлений в Firebase. Порядка 5 триггеров (Новость, Новое сообщение, Изменение статуса заявки .etc)У нас на TypeScript, лучше в едином стиле на NestJS, но можно этот сервис написать ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $50
Необходимо сверстать лёгкий, адаптивный шаблон для автоматической email-рассылки. Минимум графики. Разметка писем в https://handlebarsjs.com/ Будут меняться только блоки. 10 тригеров, примеры: - Успешная/Не успешная верификация пользователя - Добавление нового опроса - Работы по заявке завершены, нажмите для оценки - Уведомление пользователю ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $7
Необходимо настроить отправку «уведомлений по почте» в Redmine и Gitlab. Redmine и Gitlab из коробки, под докером. Ubuntu 18.04.5 LTS. Доменное имя привязано.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется адаптивная верстка прототипа в Figma (CRM система). Качество верстки должно быть высокое (будем портировать на next.js). Все мгновенные состояния отдельными блоками, (например открытое меню) В PageSpeed общий ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт4 года назад
- $1000
Для CRM написать логику, прикрутить эндпоинты (GraphQL, клиент Apollo). Бекенд готов. Используем стандартные компоненты и апи, например от Ant Design, или Material, кастома не много. По стейту MobX для доп задач, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Доработать UX в crm и внести незначительные правки в веб и мобильном, объём несколько экранов на базовых компонентах. Прототип в Figma.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт4 года назад
- $1000
Задача собрать фронтенд CRM, макет в Figma: Написать логику, прикрутить эндпоинты (используем GraphQL, клиент Apollo).Используем стандартные компоненты и апи, например от Ant Design, или Material, кастома не много.По стейту MobX для доп задач, понятно что будут ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Основной функционал: - Лента новостей - Чат - Заявки - Опросы - Геолокация API на GraphQL. Макет в Figma, по запросу.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Задача собрать фронтенд CRM, макеты в Figma. Можно использовать стандартные компоненты, например UI kit от Ant Design, Element, или Vuetify. Прикрутить эндпоинты, используем Apollo client (GraphQL)Пиксель перфект не важен, главное, чтобы адаптив не ломался. В ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача собрать фронтенд CRM, дизайн в Figma. Можно использовать стандартные компоненты, например UI kit от Ant Design, Element, или Vuetify Ваша вёрстка должна быть валидной. Вёрстка должна корректно отображаться (соответствовать первоначальному макету дизайна) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача, прикрутить в CRM (Yii2, MySQL) групповой чат между зарегистрированными юзерами (по аналогии групп в WhatsApp). Сейчас сообщения работают на плагине pjax, нужен вебсокет. Функции чата: ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Кроссплатформенное приложение для CRM. К нему требуется актуальный, не перегруженный, грамотный интерфейс. Заезженные UI-киты из паблика не интересны.В функционале: тикеты, групповой чат, линейный график/круговая диаграмма, лента событий и т.п. Ориентировочно 15-20 экранов.Примерные мокапы во вложении.Дизайн мобильных приложений38 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен человек с опытом работы Socket.IO/websockets/Node.js Задача, прикрутить в CRM на yii2 групповой чат между зарегистрированными ранее юзерами (по аналогии групп в WhatsApp), чат юзера 1 на 1 с юзером из группы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад