Профиксить ошибки в iOS приложении

Здравствуйте.

Нужно профиксить ряд однотипных ошибок в iOS приложении, всего около 200.

В основном связаны с устаревшими функциями swift. Приложение написано давно, в более ранних версиях swift, затем конвертировано в новую версию с помощью Xcode. Приложение собирается и работает, но куча ошибок при сборке проекта не радует.

Пример ошибок во вложенном файле.