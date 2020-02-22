Нужно создать простое приложение для андроида и айфона

Нужно создать просто приложение для андроида и айфона

Принцип простой. Приложение должен отображать ежедневную информацию,

которую я будут добавлять в ручном режиме. Для примера прил. которое

показывает бесплатные прoгнозы на спорт. Такой же принцип у меня. В

прилож. Должен быть меню и 3-4 страниц (дизайн обcудим по ходу)

Прил. Должен поддерживать push увед.

Т.е после того как я добавил инфу я отправляю пуш алерт с текстом о том что новая инфа готова, заходите.

Как я понимаю для этого нужно будет еще создать скрипт на хостинге,

через который я буду управлять прилож.(если не прав то поправьте)