Требуется реализовать веб ( [b]Vue.JS[/b] ) и мобильное приложение ( в идеале на [b]Flutter[/b] ). [u]Приложение состоит из[/u]: [list][*]система регистрация и авторизация на основе google firebase[*]система покупок на площадках тип Ebay / Amazon[*]профиль и статистика покупок [*]система редактирования ...
Нужно создать простое приложение для андроида и айфона
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Нужно создать просто приложение для андроида и айфона
Принцип простой. Приложение должен отображать ежедневную информацию,
которую я будут добавлять в ручном режиме. Для примера прил. которое
показывает бесплатные прoгнозы на спорт. Такой же принцип у меня. В
прилож. Должен быть меню и 3-4 страниц (дизайн обcудим по ходу)
Прил. Должен поддерживать push увед.
Т.е после того как я добавил инфу я отправляю пуш алерт с текстом о том что новая инфа готова, заходите.
Как я понимаю для этого нужно будет еще создать скрипт на хостинге,
через который я буду управлять прилож.(если не прав то поправьте)
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