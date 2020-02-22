Приложение IOS

Требуется реализовать веб ( [b]Vue.JS[/b] ) и мобильное приложение ( в идеале на [b]Flutter[/b] ). [u]Приложение состоит из[/u]: [list][*]система регистрация и авторизация на основе google firebase[*]система покупок на площадках тип Ebay / Amazon[*]профиль и статистика покупок [*]система редактирования ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать приложение для игроков квест игр. Встроить в обычный калькулятор возможность открывать скрытый раздел который позволяет делать фотографии и загружать их сразу на сервер без сохранения на телефоне. Так же необходимо сохранять месторасположение снимка. Ссылки на фотографии и геопозиции сохраняются в телефоне в зашифрованном виде.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения8 заявокЗакрыт4 года назад
Создать ТГ бота, сделать чек лист по управлению им (рассказать и показать мне как я смогу добавлять туда публикации)Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужно профиксить ряд однотипных ошибок в iOS приложении, всего около 200. В основном связаны с устаревшими функциями swift. Приложение написано давно, в более ранних версиях swift, затем конвертировано в новую версию с помощью Xcode. Приложение собирается и работает, ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Бэк + фронт. Только с опытом подобных проектов. Оплата поэтапная по факту.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать приложение-будильник, со стандартным функционалом + пара дополнительных функций (забирать время и мелодии с сервера) и собственного UI-дизайна. Предложите ориентировочную цену и сроки, а там уже обговорим точнее. Важно, чтобы мелодия будильника работала как и ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Уважаемые фрилансеры, хочу сразу обрисовать картину. Нужен бот в Телеграм. Тонкостей работы с Телеграм, его возможностей и ограничений я не знаю (с программированием знаком поверхностно), поэтому, каждый из перечисленных пунктов — это первоначальные пожелания, но ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разработать приложение для Windows.В приложении 1 окно - веб страница, ссылка на которую прописывается в коде приложения. Так же в приложении должен быть локальный сервер для работы с html, js, ajax, php. Данный код так ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Разработки приложения по ТЗ, простое :)Мобильные приложения1 исполнительЗавершен4 года назад
Разработка мобильного приложения средней сложностиМобильные приложения11 заявокЗакрыт4 года назад
- $500
Доброй ночи нужна разработка приложения читалка книг на платформы iOS и Андроид , лучше использовать React Native но можете предложить другой вариант , дизайн полностью отрисован , бюджет и сроки обсуждаютсяМобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад