Приложение IOS

Необходимо разработать приложение для игроков квест игр. Встроить в обычный калькулятор возможность открывать скрытый раздел который позволяет делать фотографии и загружать их сразу на сервер без сохранения на телефоне. Так же необходимо сохранять месторасположение снимка. Ссылки на фотографии и геопозиции сохраняются в телефоне в зашифрованном виде.