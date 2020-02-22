Починить react native Touchables на Android

$80
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка229 просмотров
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Есть проект React Native под Expo. Некоторые TouchableOpacity, ScrollView и в целом Touch events работают на iOs, но НЕ работают на Android.

Задача починить ивенты на Android, не сломать работающий iOs.

Список неработающих:

  • ﻿HomeScreen -> Drawer sliding up
  • ﻿HomeScreen -> ﻿HomeHeaderComponent -> 2 ﻿ TouchableOpacity внизу
  • ﻿HomeScreen -> ﻿HomeHeaderComponent -> ﻿Carousel
  • FillablesList -> ﻿TouchableHighlight. и ﻿FillablesList -> ﻿﻿TouchableOpacity
  • ﻿RegisterScreen -> ﻿Autocomplete -> ﻿renderItem -> ﻿TouchableHighlight (все ﻿компоненты Autocomplete)
*подсказка. наверное проблема в чем-то из: absolute position/zIndex/height vs minHeight

https://github.com/trikota/liko-front

аккаунт

[email protected] : a589fc16

(запушить в гит, чтоб было видно изменения по строчкам)

AndroidReact
4 года назад
berzin
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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