Починить react native Touchables на Android

Нужно создать просто приложение для андроида и айфона Принцип простой. Приложение должен отображать ежедневную информацию, которую я будут добавлять в ручном режиме. Для примера прил. которое показывает бесплатные прoгнозы на спорт. Такой же принцип у меня. ...