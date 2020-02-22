Нужно готовое приложение Такси агрегатор

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Нужно готовое приложение для Такси. Карта Яндекс карта или OSM карта.
Приложения:
1. Android – iOS (User)
2. Android – iOS (Driver)
3. Админ панель (диспетчерская)
Бюджет мал. Поэтому ищу готовое приложение. если приложение устроит то изменять не так уж надо будет, если есть готовое приложение но дизайн не подойдет придется изменить. Если интересен проект прошу дать скриншоты или демо для приложений.
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