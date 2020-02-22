Нужно готовое приложение Такси агрегатор

$1500
Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки481 просмотр
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Нужно готовое приложение для Такси. Карта Яндекс карта или OSM карта. 

Приложения:

1. Android – iOS (User)

2. Android – iOS (Driver)

3. Админ панель (диспетчерская)

Бюджет мал. Поэтому ищу готовое приложение. если приложение устроит то изменять не так уж надо будет, если есть готовое приложение но дизайн не подойдет придется изменить. Если интересен проект прошу дать скриншоты или демо для приложений.

4 года назад
guest_1564217774282
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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