Разработка приложения с текстовым квестом

Необходимо создать аналогичное приложение для Android/IOS[url=https://par.app/]parksharing[/url]АПП Поставить в сторы, сделать серверную часть для взаимодействия с контроллером, передать исходники. Наше приложение будет с небольшими изменениями и возможностью взаимодействия пользователя через QR код, отображено на нашем сайте[url=https://scanpark.ru/]scanpark.[/url]ру Подробную логику взаимодействия ...
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Необходимо разработать приложение согласно прикрепленному техническому заданию.
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Техническое задание на разработку мобильного приложения "Название игры"
Задачи приложения
Задача приложения - обеспечить возможность ознакомления с основными принципами поведения граждан в процессе взаимодействия
с представителями внутренних дел и государственной безопасности в контексте
административного преследования, а также и других обстоятельств, требующих от
участников владения правовыми знаниями для оптимального разрешения ситуации.
Платформы и программное обеспечение
Предусмотрен выпуск релизов для мобильных платформAndroid и iOS. Приложение должно быть доступным для установление через
дистрибутивные платформы Apple App Store и Google Play. Предпочтение отдается
реализации приложения на стэке технологий Apache Cordova + Vue.js для клиентской
части приложения и LAMP + Symfony 4 для вспомогательных сервисов, как наиболее
оптимальных с точки зрения оптимизации затрат и сокращения времени разработки.
Приложение должно быть выполнено по технологии SPA с возможностью подгрузки
необходимых данных через вспомогательные RESTful WEB сервисы. Данные между
приложением и вспомогательными сервисами должны передаваться в формате JSON.
Пересылка данных между приложением и сервисами должно происходить по закрытым
каналам с использованием SSL.
Сроки игры
Сценарий - непосредственно набор определенных страниц приложения составляя одну отдельную ситуацию реальной жизни
Памятка - справочная информация описывающая оптимальную последовательность действий, с точки зрения законодательства, в соответствующей
реальной ситуации.
Состав приложения
Главная страница
Рисунок 1 приложения 1. При запуске приложения открывается главная страница, на которой отражены основные интерактивные иконки
управления игрой.
● "Начать игру"
● "Памятка"
Иконка "Начать игру" позволяет начать игру заново. При выборе этого пункта, игрок переходит к странице выбора сценария.
Иконка "Памятка". При выборе пользователь переходит к разделу приложения с памятками.
Страница выбора сценариев
Рисунок 2 приложения 1. Представляет собой список возможных сценариев игры. Каждый элемент списка должен иметь обозримое
изображение и название сценария. При выборе элемента списка пользователь
переходит к странице выбора персонажа.
Страница сцены
Рисунок 4 приложения 1. Непосредственно представляет собой текст с описанием ситуации согласно походкой событий сценария, отраженный
этаж фона изображенной изображения этой ситуации. Под текстом должны находиться
кнопки с возможными действиями которые в соответствующей ситуации может
предпринять персонаж соответственно со сценарием.
Страница результатов игры
Должна содержать три чарта с результатами игры
● открыто страниц сценария
● количество правильных ответов / ошибок
● собрано отметок (печатей)
Также на этой странице должна быть расположена кнопка "Играть заново".
Страница "Памятки"
Содержит список с текстом памяток о том как действовать в различных ситуациях
Страница "О приложении"
Представляет собой обычную текстовую страницу с текстом версии приложения а также список членов команды разработки.
Страница "Помочь проекту"
Должна содержать интерфейс позволяя пользователям приложения сделать добровольные пожертвования на цели дальнейшего развития проекта,
выпуска новых сценариев и приложений.
Процесс игры
Пользователь выбирает сценарий и проходя через определенное количество сцен сценария, нужную для решения модели реальной
ситуации. По завершению прохождения сценария пользователе указывается страница
с результатами.
Особенности дизайна
Для более удобного доступа к различным разделам приложения на всех страницах предусмотреть возможность вызова всплывающих меню
с следующим составом пунктов-ссылок:
● Новая игра
● Памятка
● О приложении
● Помочь проекту
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