Разработка приложения с текстовым квестом

Необходимо разработать приложение согласно прикрепленному техническому заданию.

Пожалуйста, предлагайте сроки и цену

Техническое задание на разработку мобильного приложения "Название игры"

Задачи приложения

Задача приложения - обеспечить возможность ознакомления с основными принципами поведения граждан в процессе взаимодействия

с представителями внутренних дел и государственной безопасности в контексте

административного преследования, а также и других обстоятельств, требующих от

участников владения правовыми знаниями для оптимального разрешения ситуации.

Платформы и программное обеспечение

Предусмотрен выпуск релизов для мобильных платформAndroid и iOS. Приложение должно быть доступным для установление через

дистрибутивные платформы Apple App Store и Google Play. Предпочтение отдается

реализации приложения на стэке технологий Apache Cordova + Vue.js для клиентской

части приложения и LAMP + Symfony 4 для вспомогательных сервисов, как наиболее

оптимальных с точки зрения оптимизации затрат и сокращения времени разработки.

Приложение должно быть выполнено по технологии SPA с возможностью подгрузки

необходимых данных через вспомогательные RESTful WEB сервисы. Данные между

приложением и вспомогательными сервисами должны передаваться в формате JSON.

Пересылка данных между приложением и сервисами должно происходить по закрытым

каналам с использованием SSL.

Сроки игры

Сценарий - непосредственно набор определенных страниц приложения составляя одну отдельную ситуацию реальной жизни

Памятка - справочная информация описывающая оптимальную последовательность действий, с точки зрения законодательства, в соответствующей

реальной ситуации.

Состав приложения

Главная страница

Рисунок 1 приложения 1. При запуске приложения открывается главная страница, на которой отражены основные интерактивные иконки

управления игрой.

● "Начать игру"

● "Памятка"

Иконка "Начать игру" позволяет начать игру заново. При выборе этого пункта, игрок переходит к странице выбора сценария.

Иконка "Памятка". При выборе пользователь переходит к разделу приложения с памятками.

Страница выбора сценариев

Рисунок 2 приложения 1. Представляет собой список возможных сценариев игры. Каждый элемент списка должен иметь обозримое

изображение и название сценария. При выборе элемента списка пользователь

переходит к странице выбора персонажа.

Страница сцены

Рисунок 4 приложения 1. Непосредственно представляет собой текст с описанием ситуации согласно походкой событий сценария, отраженный

этаж фона изображенной изображения этой ситуации. Под текстом должны находиться

кнопки с возможными действиями которые в соответствующей ситуации может

предпринять персонаж соответственно со сценарием.

Страница результатов игры

Должна содержать три чарта с результатами игры

● открыто страниц сценария

● количество правильных ответов / ошибок

● собрано отметок (печатей)

Также на этой странице должна быть расположена кнопка "Играть заново".

Страница "Памятки"

Содержит список с текстом памяток о том как действовать в различных ситуациях

Страница "О приложении"

Представляет собой обычную текстовую страницу с текстом версии приложения а также список членов команды разработки.

Страница "Помочь проекту"

Должна содержать интерфейс позволяя пользователям приложения сделать добровольные пожертвования на цели дальнейшего развития проекта,

выпуска новых сценариев и приложений.

Процесс игры

Пользователь выбирает сценарий и проходя через определенное количество сцен сценария, нужную для решения модели реальной

ситуации. По завершению прохождения сценария пользователе указывается страница

с результатами.

Особенности дизайна

Для более удобного доступа к различным разделам приложения на всех страницах предусмотреть возможность вызова всплывающих меню

с следующим составом пунктов-ссылок:

● Новая игра

● Памятка

● О приложении

● Помочь проекту