Разработать мобильное приложение по аналогу для MVP

Разработка мобильного приложения по контролю за сроками годности. Помимо создания самого приложения, нужна пояснительная записка ( как и что делалось в word со скриншотами). Это нужно для дипломной работы в практической части. Также листинг программы. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать аналогичное приложение для Android/IOSparksharingАПП
Поставить в сторы, сделать серверную часть для взаимодействия с контроллером, передать исходники.
Наше приложение будет с небольшими изменениями и возможностью взаимодействия пользователя через QR код, отображено на нашем сайтеscanpark.ру
Подробную логику взаимодействия опишу в ходе детального обсуждения.
Жестких требований к дизайну нет, продукт тестируем в качестве MVP
Цена открытая.
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