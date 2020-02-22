Разработать мобильное приложение по аналогу для MVP

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки278 просмотров
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Необходимо создать аналогичное приложение для Android/IOSparksharingАПП 

Поставить в сторы, сделать серверную часть для взаимодействия с контроллером, передать исходники.

Наше приложение будет с небольшими изменениями и возможностью взаимодействия пользователя через QR код, отображено на нашем сайтеscanpark.ру

Подробную логику взаимодействия опишу в ходе детального обсуждения.

Жестких требований к дизайну нет, продукт тестируем в качестве MVP

Цена открытая.

4 года назад
Vitenka
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад