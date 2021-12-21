Плагин на Java для сканирования штрих-кодов. Есть приложение на Cordova (HTML+JS). Оно используется в складских сканнерах товаров (ТСД). И у каждого такого сканнера уникальное АПИ. Нужно написать плагин, который будет подключаться в приложении. ...
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- JavascriptAndroidHTMLJavaCordovaМобильные приложения1 заявкаЗакрытмесяц назад
Здравствуйте! У нас есть приложение android на ionic для сканирования ваучеров, интегрированное с нашел платформой. Приложение позволяет погашать подарочные карты сотрудникам наших клиетов (рестораны, отели, спа). Необходимо обновить его до последней версии Ionic / node и опубликовать в app store. Приложение ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Здравствуйте! У нас есть простое приложение для погашения купонов (приложение vouchercart redeem) с авторизацией и сканированием QR-кодов купонов, которое позволяет сотрудникам, использующим систему vouchercart (веб-платформа), погашать купоны, приобретенные через платформу vouchercart.com. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
- $50
Cordova собрать готовое приложение и запустить на эмуляторе Есть готовое приложение, не можем запустить его на эмуляторе IOS и Android, нужно поправить ошибки и записать видео о работе приложения под оба эмулятора. Передача кода исправленного после ...Закрыт8 месяцев назад
- $132
Необходимо обновить существующее приложение. Фронтенд - Cordova Бэкенд - CodeIgniter, MySQL. Дополнительная информация здесь https://docs.google.com/document/d/1KcKzPvTfP8X5mlz_SKoMcXP5GLC5cSDBUM7BMC8pMls/edit?usp=sharingMySQLAndroidCordovaCodeIgniterЗакрыт9 месяцев назад
- $400
Ищем разработчика webview-приложений в команду для постоянного выполнения заказов. Необходимо уметь работать с Unity (C#) либо Cordova, уметь разрабатывать простейшие игры/читалки. Оплата сдельная (указана в бюджете) либо з/п по результатам месяца.Мобильные приложения6 заявокЗакрытгод назад
Требуется разработчик знающий angular-js + cordova. [b]Проблема:[/b] До недавнего времени приложение работало отлично, но одна из функций отказывается работать, приложение насколько помню было написано под 4 или 5 андройд и после обновления ориентировочно в январе месяце на ...Закрытгод назад
- $80
[table]Нужна реализация вывода окна с выбором банков-партёров системы быстрых платежей установленных на устройстве для платформы ios. Подобный функционал реализован на площадке wildberries в корзине. Приложение гибридное - используется cordova. Язык на выбор - Swift или Objective-c. Достаточно рабочего ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрытгод назад
- $150
Необходима верстка дизайна мобильного приложения под Cordova. 8 экранов + базовая анимация (выезжания формы, подгрузка элементов, открытие окон, нажатие кнопок и т.д.) Без предоплатыДизайн мобильного приложенияCordovaHTML-верстка14 заявокЗакрыт2 года назад
Реализовать плагин для cordova, позволяющий запустить Фоновой Foreground service с нотификацией, который будет отправлять данные о координатах на определенный урл каждые 15 минут Плагин должен игнорить doze mode, запрашивать разрешение на исключение из приложений, оптимизированных под ...IonicCordovaЗакрыт2 года назад
Добрый день Илья ,ищу программиста. Сопровождение и развитие сайта go-gomotion.ru. Фреймворк, написанный на языке программирования Ruby. Долгосрочное сотрудничество. Компания работает с 2008г, развиваемся и совершенствуем сайт непрерывно, нужен разработчик готовый оперативно вносить правки по сайту, дорабатывать, ...PhoneGapRubyCordovaПравки на сайтСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт2 года назад
Есть моб приложение на Cordova, нужно перенести на Capacitor Из плагинов гугл карту нужно только переделать под новый плагин Capacitor остальное вроде не сложно Жду заявки у кого есть опыт работы с моб приложениями и данными фреймворками Работы будет ...CordovaЗакрыт2 года назад
Есть моб приложение на Cordova, нужно перенести на Capacitor Из плагинов гугл карту нужно только переделать под новый плагин Capacitor остальное вроде не сложно Жду заявки у кого есть опыт работы с моб приложениями и данными фреймворкамиCordovaЗакрыт2 года назад
- $162
Необходимо внести небольшие правки в приложение (Cordova) и бэкэнд (Codeigniter). ТЗ есть, будет предоставлено. Условия обсуждаются.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $162
Необходимо внести небольшие правки в приложение (Cordova) и бэкэнд (Codeigniter). ТЗ есть, будет предоставлено. Условия обсуждаются.Закрыт2 года назад
- $162
Необходимо внести небольшие правки в приложение (Cordova) и бэкэнд (Codeigniter). ТЗ есть, будет предоставлено. Условия обсуждаются.Закрыт2 года назад
- $135
Необходимо внести небольшие правки в приложение (Cordova) и бэкэнд (Codeigniter). ТЗ есть, будет предоставлено. Условия обсуждаются.Закрыт2 года назад
- $135
Необходимо внести небольшие правки в приложение (Cordova) и бэкэнд (Codeigniter). ТЗ есть. Условия обсуждаются.Закрыт2 года назад
Для туристического приложения требуется доработать навигацию пользователей через api Google maps. В само приложение карты уже интегрированы. Все подробности обсудим с кандидатом на доработку. В заявках указывайте свой почасовой рейт.CordovaГибридное приложениеЗакрыт2 года назад
Задачи:Доработка функционала проекта по техническому заданиюПеревод проекта с PHP 5 на PHP 7 Основные требования:Знание технологий (2+ года опыта): JavaScript, PHP, gitхотя бы небольшой опыт с AngularJSУмение верстатьОпыт работы с PHP фреймверкамиНеобязательно, но будет плюсом:Опыт работы ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад