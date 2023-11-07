Доработать плагин для Cordova (Java под Android)

Плагин на Java для сканирования штрих-кодов.

Есть приложение на Cordova (HTML+JS). Оно используется в складских сканнерах товаров (ТСД). И у каждого такого сканнера уникальное АПИ.

Нужно написать плагин, который будет подключаться в приложении. Плагин должен обрабатывать АПИ конкретного устройства и при сканировании вызывать событие, перехватываемое в дальнейшем JS-кодом приложения.

Есть пример реализации под один из сканеров.

Сроки: до 7 дней.

Оплата: Обсуждаемо.

Дополнительно: приветствуется опыт написания плагинов на Java под Android.