Создание приложения для app store и google play "100 рецептов"

Мобильные приложенияЗакрыт14 заявок50 просмотров
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Добрый день,
Нужно сделать простое мобильное приложение для андроид и ios, можно с no code решением. Тематика приложения "100 рецептов". Мы дадим фото и текст, нужен красивый дизайн и необходимо его еще забрендировать под заказчика.

2 месяца назад
guest_1698831857298
Россия
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад