Создать заглушку для webwiew приложения

Нужен Full Stack разработчик. Нужно разработать мобильное гибридное приложение на Android и iOS . Дизайн есть. Ключевыми требованиями для данной работы являются профессионализм и качество работы чтобы в будущем работу можно было легко доработать, ...
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Нужна типовая заглушка для Webview приложения для прохождения модерации на GP. Графика не важна , контент- аркадная игра, раннер, три-в-ряд, платформер, крестики-нолики и т.п. Главное не рулетка или слоты.
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