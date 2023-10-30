Создать заглушку для webwiew приложения

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки146 просмотров
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Нужна типовая заглушка для Webview приложения для прохождения модерации на GP. Графика не важна , контент- аркадная игра, раннер, три-в-ряд, платформер, крестики-нолики и т.п. Главное не рулетка или слоты.

2 месяца назад
guest_1698676455957
Казахстан
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад