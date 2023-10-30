Нужен Full Stack разработчик.

Нужно разработать мобильное гибридное приложение на Android и iOS .

Дизайн есть.

Ключевыми требованиями для данной работы являются профессионализм и качество работы чтобы в будущем работу можно было легко доработать, внести изменения. Высокая ответственность и строгое соблюдение установленных сроков. Если вы не уверены в наличии этих качеств, мы просим вас воздержаться от подачи заявки, чтобы не тратить бесполезно ваше и наше время.

Просим предоставить предложение с указанием реальных сроков выполнения проекта и стоимости. Стек технологий.

Оплата через фриланс биржу.

Заключение договора.