Создание приложения

Необходимо собрать образ Android для установки его на микрокомпьютер Radxa Zero. Образ должен позволять подключаться и передавать информацию по порту UART1 и пинам GPIO. В настройке конфигурации Android должны быть функции, позволяющие указать какое приложение ...
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Нужно создать с нуля приложение для Android и IOS.
На английском.
Приложение не сложное, чтобы оно было в качестве напоминалки клиентам о нас с обратной связью
ждем предложений)
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