Создание приложения

Мобильные приложенияЗакрыт15 заявок38 просмотров
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Нужно создать с нуля приложение для Android и IOS.

На английском.

Приложение не сложное, чтобы оно было в качестве напоминалки клиентам о нас с обратной связью

ждем предложений)

2 месяца назад
guest_16982412909255
США
2 месяца в сервисе
Была
месяц назад