Приложение + сайт для провайдера

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок126 просмотров
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Основная задача разработка приложения, второстепенная сайт с дублирующим функционалом, разделом новостей, акций.

ТЗ в приложении.

Синхронизация с этим сервисом.
https://www.netup.ru/ru/utm5/utm5docs/5.5-025-release-customer-rest/index.html

2 месяца назад
onx
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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