Сделать приложение на Андроид Клинер

Функционал:

1) Файловый менеджер с разбивкой для браузинга файлов по категориям

2) Псевдо - Анти вирус (просто окно загрузки которое типо проверяет приложения по списку и потом дает результат что угроз не обнаружено)

3) Чистка уведомлений (сделать какой-то псевдо функционал, который будет что-то делать)

4) Удаление приложений (вкладка App uninstall и там список всех приложений и кнопка у каждого uninstall чтоб его удалить)

5) App lock (блокировка приложений по паролю)

6) Kill unused apps (список приложений которые сейчас работают в background, и рядом кнопка с псевдо функционалом на которую нажимаешь и выдает табличку что приложение было закртыо)

Стандартный обычный дизайн, отправлю примеры

Проект должен быть написан с нуля, плюс минус уникальный код и структура проекта, не стыренный с гитхаба полностью проект

По цене договоримся. Заливать в гугл плей необязательно, с вас только сорцы