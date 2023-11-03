Приложение webview для Android

Требуется сделать приложение для Гемблинга. На входе осуществляется проверка пользователя. На адрес клоак-системы отправляется набор параметров, в зависимости от ответа пользователь видит или заглушку html5 игра (исходники предоставим) или webview

В приложение должны быть встроены sdk для возможности работы с сервисами

onesignal

appsflyer

facebook

Код надо будет зашифровать

На выходе файл готовый к загрузке в стор, исходники

Нужны люди с опытом прохождения модерации

Прошу присылать информацию по опыту, срокам и стоимости

Формат сделки - сейф, комиссия на моей стороне