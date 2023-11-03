Приложение webview для Android

У нас є додатки, ігри на Unity, які ми розміщуємо в Play Market і App Store. Через нові зміни, нам треба дуже довго чекати, щоб гугл погодив нові аккаунти. Тож частина роботи - зупинилась. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать приложение для Гемблинга. На входе осуществляется проверка пользователя. На адрес клоак-системы отправляется набор параметров, в зависимости от ответа пользователь видит или заглушку html5 игра (исходники предоставим) или webview
В приложение должны быть встроены sdk для возможности работы с сервисами
onesignal
appsflyer
Код надо будет зашифровать
На выходе файл готовый к загрузке в стор, исходники
Нужны люди с опытом прохождения модерации
Прошу присылать информацию по опыту, срокам и стоимости
Формат сделки - сейф, комиссия на моей стороне
- Похожие заказы
- $25Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт21 день назад
Необходимо создать приложение по типу приложения «самоката» , в идеале хотелось бы что б была отдельно налажена система открытия /закрытия смены курьеров и менеджеров. Но сперва будет достаточно просто связи с покупателем. Над названием ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт21 день назад
- $200
Нужно написать приложение для андройд терминала или взять готовые варианты и подделать под требования. перед программированием приложения, надо нарисовать его схематично, что бы можно было какие либо пункты переделать, пока вы еще не начали ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт21 день назад
Добрый день, Нужно сделать простое мобильное приложение для андроид и ios, можно с no code решением. Тематика приложения "100 рецептов". Мы дадим фото и текст, нужен красивый дизайн и необходимо его еще забрендировать под ...Мобильные приложения14 заявокЗакрыт22 дня назад
Сделать приложение на Андроид Клинер Функционал: 1) Файловый менеджер с разбивкой для браузинга файлов по категориям 2) Псевдо - Анти вирус (просто окно загрузки которое типо проверяет приложения по списку и потом дает результат что угроз не обнаружено) 3) ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт22 дня назад
Основная задача разработка приложения, второстепенная сайт с дублирующим функционалом, разделом новостей, акций. ТЗ в приложении. Синхронизация с этим сервисом. https://www.netup.ru/ru/utm5/utm5docs/5.5-025-release-customer-rest/index.htmlМобильные приложения11 заявокЗакрыт24 дня назад
Нужна типовая заглушка для Webview приложения для прохождения модерации на GP. Графика не важна , контент- аркадная игра, раннер, три-в-ряд, платформер, крестики-нолики и т.п. Главное не рулетка или слоты.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт24 дня назад
Нужен Full Stack разработчик. Нужно разработать мобильное гибридное приложение на Android и iOS . Дизайн есть. Ключевыми требованиями для данной работы являются профессионализм и качество работы чтобы в будущем работу можно было легко доработать, ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать мобильное приложение в WebView для Android и Apple и разместить его в AppStore и GooglePlay. В приложении есть чат, следовательно есть уведомления. Сайт, для которого необходимо мобильное приложение: forarmenians.com Работаем ...Мобильные приложения6 заявокЗакрытмесяц назад