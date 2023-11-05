Разработка iOS. VPN приложение на протоколе shadowsocks

Добрый день. Необходимо разработать приложение VPN под iOS, на протоколе shadowsocks. У нас есть готовый бэк, сервис работает на базе telegram бота.Есть api и готовое приложение на Android, дизайн проект. Нужно все тоже самое сделать на iOS и помочь с публикацией. Коллеги, которые разрабатывали Android могут помочь с инфо.

Прототип в фигме - https://www.figma.com/file/CzMKD6xZzVpkKrvxiPL1tQ/TakeVPN?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=PwVEOGK9vNfQDLNe-1

По запросу могу прислать коллекцию в постман.