Необходимо создать приложение на андроид, которое отслеживает движение коэффициентов лайф-игр в букмекерских конторах фонбет (www.fon.bet) и бетсити (betcity.ru). Отслеживаться должны только онлайн игры на футбол. Приложение должно оповещать пользователя путем всплывающих уведомлений в фоновом режиме, ...
Разработка iOS. VPN приложение на протоколе shadowsocks
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Добрый день. Необходимо разработать приложение VPN под iOS, на протоколе shadowsocks. У нас есть готовый бэк, сервис работает на базе telegram бота.Есть api и готовое приложение на Android, дизайн проект. Нужно все тоже самое сделать на iOS и помочь с публикацией. Коллеги, которые разрабатывали Android могут помочь с инфо.
Прототип в фигме - https://www.figma.com/file/CzMKD6xZzVpkKrvxiPL1tQ/TakeVPN?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=PwVEOGK9vNfQDLNe-1
По запросу могу прислать коллекцию в постман.
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