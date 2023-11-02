Розмістити додаток в Play Market

$25
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка153 просмотра
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У нас є додатки, ігри на Unity, які ми розміщуємо в Play Market і App Store. Через нові зміни, нам треба дуже довго чекати, щоб гугл погодив нові аккаунти. Тож частина роботи - зупинилась.

Шукаємо людину, в якої є трастовий аккаунт розробника, бажано з додатками. Ви заливаєте наш додаток, а потім перекидаєте його на наш аккаунт. Або ж ми готові купити ваш аккаунт розробника.
Всі деталі - готові обговорити!


З повагою,
Світлана

2 месяца назад
guest_1698923479798
Украина
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад