Бот в телеграме в PuzzleBot

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать бота в телеграме для выкупа автомобилей.
ТЗ полностью сформировано и прикреплено в документе ниже.
Бот обязательно должен быть с возможностью его дальнейшего редактирования. Вряд-ли это окончательный вариант, поэтому я нацелен на долгосрочное сотрудничество, а также в процессе выполнения очень приветствуется какой-то популярный сервис-конструктор ботов, в котором я в дальнейшем смогу его редактировать (PuzzleBot, например, или может вы предложите лучше?)

2 месяца назад
guest_1600881822818
Казахстан
3 года в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям