Бот в телеграме в PuzzleBot

Нужно написать бота в телеграме для выкупа автомобилей.

ТЗ полностью сформировано и прикреплено в документе ниже.

Бот обязательно должен быть с возможностью его дальнейшего редактирования. Вряд-ли это окончательный вариант, поэтому я нацелен на долгосрочное сотрудничество, а также в процессе выполнения очень приветствуется какой-то популярный сервис-конструктор ботов, в котором я в дальнейшем смогу его редактировать (PuzzleBot, например, или может вы предложите лучше?)