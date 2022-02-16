Перенести моб приложение с Cordova на Capacitor

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок662 просмотра
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Есть моб приложение на Cordova, нужно перенести на Capacitor

Из плагинов гугл карту нужно только переделать под новый плагин Capacitor

остальное вроде не сложно

Жду заявки у кого есть опыт работы с моб приложениями и данными фреймворками

2 года назад
bubuzon
Егор 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад