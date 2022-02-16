Перенести моб приложение с Cordova на Capacitor

тз. ,прототип ,минимальная рабочая версия с 3-4 функциями.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть моб приложение на Cordova, нужно перенести на Capacitor
Из плагинов гугл карту нужно только переделать под новый плагин Capacitor
остальное вроде не сложно
Жду заявки у кого есть опыт работы с моб приложениями и данными фреймворками
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