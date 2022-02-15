Дополненная реальность

$48
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка566 просмотров
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Если ты слышал про " Manomotion", то это для тебя! 

Надо внедрить этот sdk в проект( в нём находятся анимированные модели), чтобы была возможность вращения, передвижения модели

2 года назад
guest_16449295068771
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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