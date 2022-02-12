Правки по React Native приложению

$550
Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки614 просмотров
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Есть работающее приложение на React Native (ios + android). Необходимо зафиксить пачку багов и сделать пару новых фич.

По запросу скину список тасок, чтоб  понимать объем 

React
2 года назад
kalym
Павел 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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