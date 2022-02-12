Android (Kotlin) Developer

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки807 просмотров
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Удаленная работа в небольшой команде с гибким графиком.Так как график гибкий - использование тайм-трекера.

Нужен Android Developer (Java/Kotlin) для разработки простых мобильных приложений (обои/рисовалки/гайды/фейк звонилки) разных тематик.Возможность организовать команду под вас в будущем (если вам это будет интересно).

Требования:

  • Разработка и поддержка Android приложений; ваш код понятный, желательно с комментариями
  • Опыт работы с Firebase, AppMetrica
  • Понимание работы с Admob, предзагрузка рекламы
Будет плюсом: 

  • если у вас есть реализованные и опубликованные проекты в Google Play
  • готовность приступить к работе в ближайшее время
  • можете обсуждать задачи с теми, кто не является разработчиком
Укажите желаемую заработную плату (за мес/ за час).
Android
2 года назад
Vityok93
Виктор 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад