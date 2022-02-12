Android (Kotlin) Developer

Удаленная работа в небольшой команде с гибким графиком.Так как график гибкий - использование тайм-трекера.

Нужен Android Developer (Java/Kotlin) для разработки простых мобильных приложений (обои/рисовалки/гайды/фейк звонилки) разных тематик.Возможность организовать команду под вас в будущем (если вам это будет интересно).

Требования:

Разработка и поддержка Android приложений; ваш код понятный, желательно с комментариями

Опыт работы с Firebase, AppMetrica

Понимание работы с Admob, предзагрузка рекламы

Будет плюсом:

если у вас есть реализованные и опубликованные проекты в Google Play

готовность приступить к работе в ближайшее время

можете обсуждать задачи с теми, кто не является разработчиком

Укажите желаемую заработную плату (за мес/ за час).