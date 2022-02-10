Работа с приложениями Android и IOS

Добрый вечер! Мы ищем дизайнера для вдумчивой работы над интерфейсом приложения, которое будет работать сразу на трех платформах: Android, iOS и веб. Необходимо сделать не просто красиво, а еще и очень удобно и "свежо". Вместе продумать ...