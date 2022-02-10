Работа с приложениями Android и IOS

Мобильные приложенияЗакрыт6 заявок581 просмотр
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1) Перевод приложения на русский язык.

2) Редизайн приложения.

AndroidiOS
2 года назад
gozich
Тимур 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад