Консультировать по проекту на django

Необходимо собрать пример и изменить интерфейс согласно ТЗ.
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Доброго времени! Ищу опытного разработчика, который мог бы консультировать по написанию веб-приложения. Советовать с выбором технологий, проверять код, помогать с решением нерашаемых задач. Пока из моих предпочтений для бэкэнда Pyton. Ориентируюсь созваниваться по 2-4 часа в неделю в течение 2-3 месяцев, оплачивая понедельно. Цену указываю ориентировочную 1500 р за час консультации. Готов заказать для начала пробный час, на котором можно обсудить технологии подходящие для проекта.
Ниже представляю в общих чертах требуемый функционал приложения. Если вы готовы посотрудничать и помочь, буду рад отклику.
Приложение планируется по зож и будет содержать следующий функционал:
1. Регистрация пользователей
2. Приём оплаты на сайте
3. Создание потоков курса
4. Перемещение пользователей между потоками.
5. Открытие контента по дням
6. Админка и создание ролей. Студент, куратор. Личный кабинет студента. Личный кабинет куратора. Куратор проверяет дз.
7. Геймификация.
8. Баллы за выполненные задания
9. Баллы вручную начисляются куратором
10. Таблица рейтинга внутри потока
8. Email рассылка
9. после совершения определённых действий на сайте
10. ручная рассылка группам пользователей
9. Создание тестов с выведением комментария при верном/неверном ответе
10. Отправка файлов с сайта
11. Визуализация прогресса студента по дням в графиках. По количеству завершённых тренировок, шагам, выпитой воде и тд.
12. Подключение Api Google fit для автоматического подсчёта шагов пользователя.
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